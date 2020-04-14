Иностранцев для получения Шенгенской визы могут обязать предоставлять результаты теста на коронавирус
Власти стран, входящих в Шенгенскую зону, могут ввести новые требования для получения визы. Иностранных граждан могут обязать предоставлять вместе со стандартными документами на визу тест на коронавирус COVID-19
Власти стран, входящих в Шенгенскую зону, могут ввести новые требования для получения визы. Иностранных граждан могут обязать предоставлять вместе со стандартными документами на визу тест на коронавирус COVID-19.
Европейский эксперт Гранит Садику сообщил, что изменения в процедуру выдачи виз могут быть внесены после того, как европейские страны откроют границы после окончания эпидемии коронавируса.
По словам эксперта, есть вероятность, что европейские государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы устранить риск заражения других людей. Некотрое время назад похожие требования применялись к гражданам стран, в которых были зафиксированы вспышки свиного гриппа и лихорадки Эбола, сообщает РИА Новости.
Напомним, что вспышка коронавируса началась в Китае в январе 2020 года, а в марте уже охватила многие страны. В Европе наиболее пострадавшими от COVID-19 странами стали Италия, Испания и Франция.