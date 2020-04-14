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14 апреля 14:35

Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента

Одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (фирма продает тесты разработчика «Смартлайфкеа») стоит 1,5 тысячи рублей. Это в два-три раза дороже, чем у других разработчиков тестов

Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента

Компания ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», у которой мэрия Москвы, правительство Московской области и Центральная клиническая больница Управделами президента, закупили 130 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, оказалась связана с окружением президента Владимира Путина.

По данным «Собеседника», одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (фирма продает тесты разработчика «Смартлайфкеа») стоит 1,5 тысячи рублей. Это в два-три раза дороже, чем у других разработчиков тестов, однако именно эти тест-системы предпочитают закупать органы власти. Кроме того, под эту разработку учрежденный правительством Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выделил больше миллиарда рублей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, которую «Собеседник» называет подругой и коллегой предполагаемой младшей дочери президента России Катерины Тихоновой.

Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics и еще наполовину - российской компании «Генетические технологии». Ее бенефициаром является Алексей Козлов - управляющий директор «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами. Совладельцем «Сибура» является один из друзей Владимира Путина Геннадий Тимченко. В руководство холдинга также входят Марина Медведева (жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева) и Кирилл Шамалов – бывший муж Катерины Тихоновой.

Миноритарный акционер компании «Генетические технологии» Николай Ишматов ранее возглавлял компанию «Рубикон», связанную с Внешэкономбанком Игоря Шувалова. Пакет объемом 33% акции «Генетических технологий» принадлежит управляющей компании «Эвокорп», чье дочернее предприятие «Нацпроектстрой» имеет отношение к ВЭБу. В базе ЕГРЮЛ владельцем «Эвокорпа» Максим Викторов - коллега Михаила Ковальчука, который также считается другом президента РФ.

Главой «Эвотэк-Мирай Геномикс» является бизнесмен из Татарстана Ленар Валеев. Его вторая компания «Эйдос-Медицина» регулярно получает государственные контракты и пользуется поддержкой главы Татарстана Рустама Минниханова. Партнером г-на Валеева по «Эйдос-Медицине» является Рамиль Зайнуллин - совладелец компании «Смартлайфкеа», которая первой из негосударственных структур зарегистрировала в Росздравнадзоре тесты на коронавирус, которые сейчас активно закупают чиновники.

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