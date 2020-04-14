Правительство в третий раз отклонило законопроект о смягчении «дадинской» статьи
В отзыве правительства говорится, что автор законопроекта (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов) не привел статистические данные о практике применения статьи 212.1 УК
Комиссия правительства по законопроектной деятельности отклонила законопроект о декриминализации статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает лишение свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Эту статью называют «дадинской» по фамилии первого осужденного по ней Ильдара Дадина.
Это уже третий отрицательный отзыв кабинета министров на законопроект о смягчении «дадинской» статьи.
В отзыве правительства говорится, что автор законопроекта (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов) не привел статистические данные о практике применения статьи 212.1 УК, которые свидетельствовали бы в поддержку вывода о несоразмерности установленных статьей санкций совершенному деянию, сообщает ТАСС.
Сергей Миронов в пояснительной записке к документу указал, что введение уголовной ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий привело к усилению общественного напряжения и снижению доверия российских граждан к власти. Депутат предложил признать «дадинскую» статью «утратившей силу».
Напомним, что в 2017 году Конституционный суд РФ в ходе рассмотрения жалобы Ильдара Дадина на приговор указал, что при вынесении вердикта по статье 212.1 суды обязаны изучить все обстоятельства дела и установить, что действия обвиняемого несли реальную угрозу общественному порядку. Тогда же Верховный суд РФ отменил приговор активисту и постановил его освободить от дальнейшего отбывания срока.
В 2019 году российские суды по «дадинской» статье приговорили гражданского активиста Константина Котова к 4 годам лишения свободы, проигнорировав рекомендации Конституционного суда.