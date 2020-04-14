14 апреля 11:19
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 21 102 человек
В России за прошедшие сутки общее число заболевших коронавирусом выросло до 21 102 человек. Суточный прирост составил 2 774 человек с официально подтвержденным диагнозом
Фото: Интерфакс
В России за прошедшие сутки общее число заболевших коронавирусом выросло до 21 102 человек. Суточный прирост составил 2 774 человек с официально подтвержденным диагнозом.
По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением вируса, за все время наблюдения скончались 170 пациентов с коронавирусом. Практически все умершие имели сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет, хронический бронхит и т.д.
В Москве за сутки выявили 1 489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших сейчас составляет 13 002 человека. В Московской области выявили 460 новых случаев заражения (2 315 человек), а в Санкт-Петербурге – 121 случай (799 человек).
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