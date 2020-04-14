Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
14 апреля 10:37

В Приморье за соблюдением режима всеобщей изоляции следят беспилотники

В правительстве региона сообщили, что в Приморье из-за коронавируса были запрещены все массовые мероприятия, а на проверку соблюдения этого требования в крупных городах вылетают квадрокоптеры

В Приморье за соблюдением режима всеобщей изоляции следят беспилотники
Фото: ptzgovorit.ru

В Приморском крае соблюдение гражданами режима всеобщей изоляции контролируют с помощью беспилотников.

В правительстве региона сообщили, что в Приморье из-за коронавируса были запрещены все массовые мероприятия, а на проверку соблюдения этого требования в крупных городах вылетают квадрокоптеры, сообщает Znak.com. 

В Instagram администрации края опубликован видеоролик, на котором беспилотник отслеживает нарушителей режима самоизоляции в городе Артем. Аппарат записывает видео, которое затем просматривают сотрудники полиции.

Материалы по теме
Известные экономисты призвали власти раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса
Иностранцев для получения Шенгенской визы могут обязать предоставлять результаты теста на коронавирус
Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента
Сейчас на главной
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют без зрителей
футбол
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют без зрителей
Ассоциация европейских клубов и Союз европейских футбольных ассоциаций определились с форматом завершения нынешнего сезона и подписали соответствующее соглашение. Национальные футбольные чемпионаты будут доиграны до начала августа, но матчи пройдут без зрителей
Паспорт, отпечатки пальцев и тест на коронавирус
коронавирус
Паспорт, отпечатки пальцев и тест на коронавирус
Власти стран, входящих в Шенгенскую зону, могут ввести новые требования для получения визы. Иностранных граждан могут обязать предоставлять вместе со стандартными документами на визу тест на коронавирус COVID-19
Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента
коронавирус
Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента
Одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (фирма продает тесты разработчика «Смартлайфкеа») стоит 1,5 тысячи рублей. Это в два-три раза дороже, чем у других разработчиков тестов
Авторская колонка
Подсказка для Навального
Алексей любит рассказывать, что в демократической России будущего коррупции не будет. И возмущается, что нынешние коррупционеры, маскируясь, стали в различных реестрах и кадастрах декларировать свои виллы, квартиры и земельные участки как имущество Российской Федераци
Авдерин Валерий
Правительство в третий раз отклонило законопроект о смягчении «дадинской» статьи
дадинская статья
Правительство в третий раз отклонило законопроект о смягчении «дадинской» статьи
В отзыве правительства говорится, что автор законопроекта (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов) не привел статистические данные о практике применения статьи 212.1 УК
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 21 102 человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 21 102 человек
В России за прошедшие сутки общее число заболевших коронавирусом выросло до 21 102 человек. Суточный прирост составил 2 774 человек с официально подтвержденным диагнозом
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал потерявшим работу россиянам просить «милостыньку»
коронавирус
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал потерявшим работу россиянам просить «милостыньку»
Протоиерей предложил российским гражданам, лишившимся доходов и работы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, просить милостыню, чтобы выжить
Центробанк сообщил о полной остановке иностранных инвестиций в российскую экономику
инвестиции
Центробанк сообщил о полной остановке иностранных инвестиций в российскую экономику
По данным финансового регулятора, прямые инвестиции в небанковский сектор за первый квартал 2020 года составили всего 0,2 млрд долларов
Из Италии с благодарностью
коронавирус
Из Италии с благодарностью
Некоторые граждане Италии получили от «российского средства массовой информации» предложение за вознаграждение сняться в видеоролике с благодарностью России и президенту Владимиру Путину, за предоставленную помощь в борьбе с коронавирусом
Apple осенью 2020 года представит новые iPhone с искусственным интеллектом
Apple
Apple осенью 2020 года представит новые iPhone с искусственным интеллектом
Дизайн всех четырех «айфонов» напоминает iPad Pro с резко очерченными углами. Дорогие модели оснащены тремя камерами на задней панели и 3D лидаром для «развития приложения дополненной реальности»
«Нам совершенно не до того»
лесные пожары
«Нам совершенно не до того»
Губернатор Забайкалья края Александр Осипов отказал в выплате компенсаций пострадавшим от лесных пожаров в текущем году. Такое решение чиновник объяснил снижением доходов бюджета из-за введения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом
Бизнес
Тяжелое время ответственности
Казалось бы, президентов и гендиректоров должны оценивать по тем результатам, которые зависели от их усилий. Тем не менее в жизни это не так. Лидеров оценивают и запоминают по результатам, даже если результаты определялись обстоятельствами
Авторская колонка
Оптимизация нам поможет
Итак, в борьбе с невероятной инфекцией наши власти понемногу доходят до крайних степеней озверения: Собянин в Москве с 15-го апреля решил и вовсе заточить всех по домам, введя разрешительный (!) порядок выхода из дому. Ничего подобного, очевидно, в Москве не происходило никогда
Рощин Алексей
Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода
бензин
Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода
Министр энергетики Александр Новак предложил запретить поставки в Россию дешевого бензина на полгода. Свою инициативу он объяснил необходимостью поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы
Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
коронавирус
Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
МВД РФ предупредило о мошенниках, которые по телефону сообщают гражданам о лже-штрафах, назначенных им якобы за нарушение режима всеобщей изоляции
Мэр Москвы смотрит на тебя
камеры видеонаблюдения
Мэр Москвы смотрит на тебя
Московские власти с 2012 по 2020 годы потратили 500 млрд рублей на сбор и анализ персональных данных жителей столицы. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на отчеты мэрии по реализации программы «Информационный город»
В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек
В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 15 770 человек. За последние сутки было выявлено 2 186 случаев заражения. Пока это рекордный суточный прирост
Цифровое гетто
коронавирус
Цифровое гетто
Сергей Собянин подписал указ о введении системы цифровых пропусков в столице в рамках действующего режима всеобщей изоляции. Пропуска для выхода из дома можно будет оформить с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными