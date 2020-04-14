14 апреля 10:37
В Приморье за соблюдением режима всеобщей изоляции следят беспилотники
В правительстве региона сообщили, что в Приморье из-за коронавируса были запрещены все массовые мероприятия, а на проверку соблюдения этого требования в крупных городах вылетают квадрокоптеры
Фото: ptzgovorit.ru
В Приморском крае соблюдение гражданами режима всеобщей изоляции контролируют с помощью беспилотников.
В правительстве региона сообщили, что в Приморье из-за коронавируса были запрещены все массовые мероприятия, а на проверку соблюдения этого требования в крупных городах вылетают квадрокоптеры, сообщает Znak.com.
В Instagram администрации края опубликован видеоролик, на котором беспилотник отслеживает нарушителей режима самоизоляции в городе Артем. Аппарат записывает видео, которое затем просматривают сотрудники полиции.
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