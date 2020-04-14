Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал потерявшим работу россиянам просить «милостыньку»
Протоиерей предложил российским гражданам, лишившимся доходов и работы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, просить милостыню, чтобы выжить
Протоиерей Дмитрий Смирнов предложил российским гражданам, которые лишились своих доходов и работы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, просить милостыню, чтобы выжить.
В эфире телеканала «Союз» у протоиерея спросили, как россиянам выжить в кризис без сбережений и работы. Священнослужитель заявил, что это все «бес страшные картинки рисуют».
Ведущий программы отметил, что при наличии сбережений гражданам было бы не так сложно. «Хорошо бы. А можно и милостыньку попросить. Просить не 800 долларов для следующего месяца, а просить крупы горсточку», - ответил Дмитрий Смирнов.
Согласно опросу, проведенному OMI и проектом «Платформа», 49% россиян сообщили о снижении уровня своих доходов из-за коронавируса. 28% респондентов заявили, что «не знают, что теперь им делать». 46% граждан опасаются, что их семье не на что будет жить и есть. В целом негативные экономические последствия ограничительных мер из-за коронавируса ощутили на себе 68% опрошенных.