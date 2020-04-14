Центробанк сообщил о полной остановке иностранных инвестиций в российскую экономику
По данным финансового регулятора, прямые инвестиции в небанковский сектор за первый квартал 2020 года составили всего 0,2 млрд долларов
Центробанк РФ сообщил о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские активы. По данным финансового регулятора, прямые инвестиции в небанковский сектор за первый квартал 2020 года составили всего 0,2 млрд долларов. Для сравнения, объем инвестиций в российские компании за аналогичный период 2019 года составили 10,3 млрд долларов.
В сообщении ЦБ также говорится, что зарубежные инвесторы начали активно забирать капитал с российского рынка. Так, значение портфельных инвестиций в первом квартале 2020 года составило минус 1,2 млрд долларов (6,8 млрд долларов в 2019 году», сообщает РБК.
Аналитики говорят, что такая картина характерна для всех экономических кризисов. Во времена нестабильности традиционно наблюдается отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами.