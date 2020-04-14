Итальянцам за вознаграждение предлагают сняться в ролике с благодарностью России за гуманитарную помощь
Некоторые граждане Италии получили от «российского средства массовой информации» предложение за вознаграждение сняться в видеоролике с благодарностью России и президенту Владимиру Путину, за предоставленную помощь в борьбе с коронавирусом
Некоторые граждане Италии получили от «российского средства массовой информации» предложение за вознаграждение сняться в видеоролике с благодарностью России и президенту Владимиру Путину за предоставленную помощь в борьбе с коронавирусом. Ранее итальянские власти назвали российскую помощь «бесполезной».
Газета La Repubblica сообщает, что живущие в Италии россияне рассылают своим знакомым итальянцам по WhatsApp предложение сняться в ролике неназванного «российского СМИ». Создателям ролика нужны 15 итальянцев, которые «скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи», ранее направленной в страну для борьбы с коронавирусом.
Согласно заданию, итальянцы должны опубликовать свои видеосообщения с благодарностью России в популярных социальных сетях. За это «актерам» предлагают до 200 евро.
В посольстве России в Италии данную информацию назвали «провокацией мошенников». При этом дипломаты добавили, что они получают множество звонков от граждан Италии с благодарностью.
Напомним, в марте Россия отправила в Италию несколько самолетов с медикаментами, техникой для дезинфекции и военными вирусологами. При этом итальянские СМИ сообщили, что большая часть присланной помощи оказалась бесполезной.