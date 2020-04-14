14 апреля 00:19
Apple осенью 2020 года представит новые iPhone с искусственным интеллектом
Дизайн всех четырех «айфонов» напоминает iPad Pro с резко очерченными углами. Дорогие модели оснащены тремя камерами на задней панели и 3D лидаром для «развития приложения дополненной реальности»
Американская компания Apple осенью 2020 года представит публике четыре новых смартфона iPhone с поддержкой сетей 5G.
По данным Bloomberg, два новых смартфона должны будут сменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Два более бюджетных смартфона сменят iPhone 11.
Дизайн всех четырех «айфонов» напоминает iPad Pro с резко очерченными углами. Дорогие модели оснащены тремя камерами на задней панели и 3D лидаром для «развития приложения дополненной реальности». Бюджетные модели получат две камеры на задней панели.
При этом все четыре новых смартфона получат процессор, «заточенный» под использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.