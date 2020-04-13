Глава Забайкалья отказался выплачивать компенсации пострадавшим в результате лесных пожаров
Губернатор Забайкалья края Александр Осипов отказал в выплате компенсаций пострадавшим от лесных пожаров в текущем году. Такое решение чиновник объяснил снижением доходов бюджета из-за введения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом
Губернатор Забайкалья края Александр Осипов отказал в выплате компенсаций пострадавшим от лесных пожаров в текущем году. такое решение чиновник объяснил снижением доходов бюджета из-за введения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом.
Александр Осипов в ходе заседания регионального правительства заявил, что из-за коронавируса и «шока по нефтяным ценам» доходы бюджетов России и Забайкальского края значительно снизились. «Поэтому по всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег! Это должны понимать и руководители краевые, и районные, и руководители хозяйств, и собственники», - заявил губернатор, слова которого приводит «Чита.ру».
В этом году возмещение будет выплачиваться только тем, кто застраховал свое имущество.
«В этом году у нас очень сложная ситуация, и нам совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров», - добавил Александр Осипов.