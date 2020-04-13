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13 апреля 01:10

Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода

Министр энергетики Александр Новак предложил запретить поставки в Россию дешевого бензина на полгода. Свою инициативу он объяснил необходимостью поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы

Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода

Министр энергетики Александр Новак предложил запретить поставки в Россию дешевого бензина на полгода. Свою инициативу он объяснил необходимостью поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Глава Минэнерго назвал запрет на импорт дешевого бензина временной и вынужденной мерой. Такая мера не является рыночной, но к ней сейчас прибегают многие государства. Новак привел в пример Казахстан, власти которого ввели запрет на ввоз нефтепродуктов.

«Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», - заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Глава Минэнерго также отметил, что сейчас из-за режима всеобщей изоляции многие автомобилисты сидят дома, поэтому объемы продажи топлива сократились на 30%.

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