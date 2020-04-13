Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
МВД РФ предупредило о мошенниках, которые по телефону сообщают гражданам о лже-штрафах, назначенных им якобы за нарушение режима всеобщей изоляции
Министерство внутренних дел РФ предупредило о мошенниках, которые по телефону сообщают гражданам о лже-штрафах, назначенных им якобы за нарушение режима всеобщей изоляции. Пользователи соцсетей подтверждают, что получают от неизвестных сообщения с требованием оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.
Так, жительница Москвы Наталия Шушлебина опубликовала в Facebook скриншот смс-сообщения, в котором сообщается о выписанном ей штрафе за нарушение режима самоизоляции. Основанием для штрафа якобы стали данные геолокации. Неизвестные требуют в течение 24 часов оплатить штраф переводом на номер телефона абонента Tele 2.
В сообщении говорится, что в случае неуплаты штрафа будет возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
В полиции заявили, что такой рассылкой занимаются мошенники.