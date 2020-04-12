Московские власти потратили 500 млрд рублей на систему сбора и анализа данных о гражданах
Московские власти с 2012 по 2020 годы потратили 500 млрд рублей на сбор и анализ персональных данных жителей столицы. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на отчеты мэрии по реализации программы «Информационный город»
Московские власти с 2012 по 2020 годы потратили 500 млрд рублей на сбор и анализ персональных данных жителей столицы. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на отчеты мэрии по реализации программы «Информационный город».
Столичные власти занимаются созданием системы сбора и обработки персональных данных с 2012 года, а нынешняя программа слежки за соблюдением режима самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом является лишь малой частью системы «Умный город». Столичная система находит находить номера телефонов москвичей, адреса электронной почты, комментарии пользователей в соцсетях и другое.
ВВС сообщает, что создание «Умного города» курировала команда Артема Ермолаева, который возглавляет департамент информационных технологий Москвы. К 2018 году Москва заняла первое место в топ-40 городов мира с самым высоким уровнем e-government по версии ООН, а сейчас в российской столице работает примерно 170 различных информационных систем. В официальных документах эти системы проходят под аббревиатурами вроде СППРиУИР, АМиПМ или КИАСОУММ.
Например, СППРиУИР занимается мониторингом СМИ и соцсетей в поисках упоминаний мэра Сергея Собянина и его команды, а также выявляет «медиариски». АМиПМ - это своего рода личный календарь мэра, в котором он планирует свой рабочий график и переписывается с помощниками.
Для получения информации о фактическом месте жительства граждан мэрия с 2015 года закупает геоаналитические данные у сотовых операторов. По этим данным власти предупреждают людей о закрытии станций метро и подсчитывают количество россиян, которые уехали жить в Подмосковье на дачи или за границу.
Данные о москвичах властям передают «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет» и Gett, а о трафике на московских улицах сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), подведомственный Дептрансу, сообщает ВВС. Эти сведения можно объединять с показаниями датчиков ГЛОНАСС, установленных на общественном транспорте. При участии ГИБДД работает система «Автокод», которая отслеживает регистрацию транспорта и наличие штрафов за нарушение ПДД, сообщает The Bell.
Еще один источник информации - это система Wi-Fi в московском метро (оператор «Максимателеком»), которая достаточно глубоко анализирует трафик. Благодаря ей московские власти знают, какие сайты и приложения используют пользователи беспроводного интернета в подземке, а также их поисковые запросы.
Также чиновники используют информацию с портала mos.ru и связанных с ним ресурсов вроде «Активного гражданина» или «Нашего города».
Еще одним «помощником» властей является городская система видеонаблюдения из 175 тысяч камер, которая была дополнена технологией распознавания лиц. Нейросеть NTechLab позволяет обнаружить четырех из пяти разыскиваемых граждан, лица которых хоть раз были зафиксированы хотя бы одной камерой. Конкретного человека система находит за 10 секунд из миллиарда изображений.