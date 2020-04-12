В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек
В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 15 770 человек. За последние сутки было выявлено 2 186 случаев заражения. Пока это рекордный суточный прирост
В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 15 770 человек. За последние сутки было выявлено 2 186 случаев заражения. Пока это рекордный суточный прирост.
За минувшие сутки также было зафиксировано 24 летальных исхода. Всего за весь период наблюдения скончались 130 человек с выявленным коронавирусом.
В Москве за прошедшие сутки выявили 1 306 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в столице возросло до 10 158 человек. В Подмосковье число заразившихся выросло до 1 360 (+ 278 человек за минувшие сутки).
Напомним, что в Москве и Московской области с 13 апреля вводится пропускная система. Для поездок на работу, к врачу и других поездок на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Для пеших походов в ближайший магазин или аптеку оформлять пропуска пока не обязательно.