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12 апреля 11:16

В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек

В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 15 770 человек. За последние сутки было выявлено 2 186 случаев заражения. Пока это рекордный суточный прирост

В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек
Фото: volg.mk.ru

В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 15 770 человек. За последние сутки было выявлено 2 186 случаев заражения. Пока это рекордный суточный прирост.

За минувшие сутки также было зафиксировано 24 летальных исхода. Всего за весь период наблюдения скончались 130 человек с выявленным коронавирусом.

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 306 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в столице возросло до 10 158 человек. В Подмосковье число заразившихся выросло до 1 360 (+ 278 человек за минувшие сутки).

Напомним, что в Москве и Московской области с 13 апреля вводится пропускная система. Для поездок на работу, к врачу и других поездок на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Для пеших походов в ближайший магазин или аптеку оформлять пропуска пока не обязательно.

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