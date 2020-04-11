Пропуска для выхода из дома в Москве и Подмосковье станут обязательными с 15 апреля
Сергей Собянин подписал указ о введении системы цифровых пропусков в столице в рамках действующего режима всеобщей изоляции. Пропуска для выхода из дома можно будет оформить с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении системы цифровых пропусков в столице в рамках действующего режима всеобщей изоляции. Пропуска для выхода из дома можно будет оформить с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными.
Сергей Собянин пояснил, что вводятся пропуска трех категорий. Первая категория - это пропуска для поездок на работу, вторая категория - для поездок в больницы, а третья категория - для личных поездок, которые предусмотрены режимом всеобщей изоляции.
Пропуска первой категории будут выдаваться до 30 апреля. Их обладатель сможет добираться на работу и обратно, а также осуществлять служебные разъезды по Москве и Московской области.
Пропуска для поездок к врачу будут выдаваться на день, а пропуска для поездок в магазины, на дачу, на вокзал и т.д. будут выдаваться на один день, но получить его можно будет не чаще двух раз в неделю.
Мэр Москвы отметил, что ходить пешком гражданам пока можно без пропусков, но при условии соблюдения ограничений. Напомним, что во время режима всеобщей изоляции выходить из дома можно в ближайший продуктовый магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять собаку. Следить за соблюдением режима будут сотрудники Росгвардии.
Система цифровых пропусков вводится с 15 апреля и в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что пропуска должны оформлять все, кто пользуется транспортом, как личным так и общественным. Для передвижения пешком пропуска пока не нужны. Для оформления цифрового пропуска жители Подмосковья должны зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить специальную форму.