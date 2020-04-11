Европейские страны продлят срок закрытия своих границ до осени
Страны Шенгенской зоны могут закрыть свои границы до осени в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время закрытой конференции с главами профсоюзов
Страны Шенгенской зоны могут закрыть свои границы до осени в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время закрытой конференции с главами профсоюзов.
Эммануэль Макрон сообщил, что лично он настроен пессимистично по поводу скорого решения проблемы с коронавирусом и рекомендовал профсоюзам быть готовыми к длительному периоду изоляции европейских стран.
Президент Франции заявил, что длительное закрытие границ необходимо из-за разницы в течении эпидемии коронавируса в разных странах, сообщает BFM.
Предполагается, что 13 апреля г-н Макрон обратится к нации и объявит о продлении срока закрытия границ между странами Евросоюза.
Напомни, границы между странами Европы были закрыты в середине марта в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Италии, Испании и Франции. Тогда сообщалось, что запрет на передвижение продлится месяц.
Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.