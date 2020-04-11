11 апреля 11:39
Российские медики за сутки выявили 1 667 новых случаев заражения коронавирусом
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки выросло до 13 584 человек. Специалисты выявили 1 667 новых случаев заражения, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки выросло до 13 584 человек. Специалисты выявили 1 667 новых случаев заражения, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Число умерших пациентов по состоянию на утро 11 апреля выросло до 106 человек. Полностью выздоровели 1 045 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.
В Москве число заразившихся выросло на 1030 человек, а общее число заболевших составило 8 852 человек. В Московской области за сутки было выявлено 152 новых случая заражения (общее число заболевших 1 082 человека), а в Санкт-Петербурге - 80 новых случаев (всего 488).