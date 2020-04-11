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Москва
11 апреля 00:13

Мэр Москвы подтвердил информацию о введении пропускной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ранее появившуюся информацию о введении пропускного режима в столице на время действия режима всеобщей изоляции. Еще неделю назад градоначальник уверял, что пропуска для выхода из дома вводить не будут

Мэр Москвы подтвердил информацию о введении пропускной системы
Фото: Ura.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ранее появившуюся информацию о введении пропускного режима в столице на время действия режима всеобщей изоляции. Еще неделю назад градоначальник уверял, что пропуска для выхода из дома вводить не будут, так как большинство москвичей добровольно самоизолировалась.

Сергей Собянин в своем обращении к жителям Москвы заявил, что пропускной режим будут вводить постепенно. Так, на первом этапе пропуска будут введены для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, в на третьем этапе - для поездок внутри районов проживания.

По словам градоначальника, пропускная система будет носить заявительный характер, но представители власти будут проверять предоставляемую гражданами информацию о своем передвижении.

В связи с быстрыми темпами распространения коронавируса столичные власти приостановят на неделю работу большинства предприятий и любых строительных работ, кроме тех, что связаны с медициной и транспортом. При этом сервис каршеринга жителям города будет недоступен, так как контролировать дезинфекцию автомобилей «крайне сложно».

Ранее российские СМИ сообщили, что пропускная система также будет введена в московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев подтвердил эту информацию и сообщил, что пропускной режим введут на следующей неделе. В этой связи полиция и Росгвардия усилят патрулирование улиц. Силовики будут интересоваться у граждан, с какой целью они вышли из дома. 

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