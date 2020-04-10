Мэрия Омска опубликовала социальный ролик о том, как поправки в Конституцию помогут в борьбе с коронавирусом
Мэрия Омска на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала видеоролик о важности принятия поправок в Конституцию РФ. Из содержания этого ролика следует, что поправки в Основной закон помогут врачам справиться с коронавирусом и другими эпидемиями
Мэрия Омска на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала видеоролик о важности принятия поправок в Конституцию РФ. Из содержания этого ролика следует, что поправки в Основной закон помогут врачам справиться с коронавирусом и другими эпидемиями.
Первая половина видеоролика о голосовании по внесению изменений в Конституцию посвящена пандемии коронавируса. В ролике говорится, что российские медики успешно справляются с эпидемией и «коронавирус скоро исчезнет безвозвратно». Далее закадровый голос задается вопросом, будет ли нынешняя эпидемия последней, и какая еще «зараза может прийти к нам из Китая, Индии или Европы».
Авторы социального ролика утверждают, что российские врачи должны уметь справляться с любой новой заразой, а для этого им необходимы современные больницы, оборудование и исследования.
«Мы дадим им все это. Жители России на голосовании решат, поддержать ли эту поправку. Тогда нам никакой вирус будет не страшен», - говорится в ролике, который цитирует «Тайга.Инф».
Напомним, что в список предлагаемых поправок вошли: обнуление президентских сроков Владимира Путина, упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», запрет на «фальсификацию истории», закрепление брака, как союза мужчины и женщины, а также поправки о перераспределении полномочий между ветвями власти.