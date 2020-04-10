Власти 56 регионов смягчили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Губернаторы составили списки предприятий, которым разрешается работать во время выходных дней, объявленных президентом Владимиром Путиным до 30 апреля
Власти 56 российских регионов смягчили ограничительные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Губернаторы составили списки предприятий, которым разрешается работать во время выходных дней, объявленных президентом Владимиром Путиным до 30 апреля.
Например, в Ханты-Мансийском АО власти разрешили открыться салонам красоты, автомойкам, шиномонтажным мастерским и адвокатским конторам, сообщает «Интерфакс».
Одновременно с этим в регионах, где официально зарегистрировано небольшое число заразившихся коронавирусом, смягчили условия режима всеобщей изоляции.
Ранее глава государства предоставил региональным властям право самим определять условия работы во время выходных дней. При этом руководство предприятий, которым разрешено работать во время режима всеобщей изоляции, должны обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты от вируса.