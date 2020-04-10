10 апреля 12:47
Минфин объявил о завершении сделки по выкупу правительством Сбербанка
В Минфине сообщили, что стоимость пакета в размере 50% акций составила 2,14 трлн рублей с учетом средневзвешенной цены акций Сбербанка на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля
Фото: plusworld.ru
Министерство финансов России объявило о завершении сделки по выкупу Сбербанка у Центробанка. Теперь владельцем банка стало правительство.
В Минфине сообщили, что стоимость пакета в размере 50% акций составила 2,14 трлн рублей с учетом средневзвешенной цены акций Сбербанка на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля. Правительство потратило на выкуп акций средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Для заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ в распоряжении финансового регулятора осталась одна акция. После подписания документа о совершении сделки она будет передана кабинету министров.