Российские предприятия увеличат объемы выпуска медтехники «как в Великую Отечественную войну»
Министерство промышленности и торговли РФ на фоне пандемии коронавируса поручило предприятиям нарастить объемы производство и выпуска медицинской техники в 25 раз
Министерство промышленности и торговли РФ на фоне пандемии коронавируса поручило предприятиям нарастить объемы производство и выпуска медицинской техники в 25 раз.
Замглавы Минпромторга Олег Бочаров сообщил агентству ТАСС, что сейчас предприятия наращивают объемы выпуска медтехники, «как в Великую Отечественную войну». План производства за апрель вырастет в 8 раз, план за май - в 25 раз, а в июне ожидается наращивание производства в 30 раз.
Сейчас на Уральском оптико-механическом заводе проходит научно-технический совет, по итогам которого будет подписано соглашение о создании консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Основной задачей этого совета является создание линейки российского медоборудования по всем критическим направлениям.