10 апреля 10:46
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 11917 человек
Российские медики за сутки выявили 1796 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших по состоянию на 10 апреля выросло до 11917 человек
Фото: imgirl.ru
Российские медики за сутки выявили 1796 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших по состоянию на 10 апреля выросло до 11917 человек.
В Москве выявлено 1124 новых случаев заражения (общее число заболевших 7822 человек), в Московской области – 182 новых случаев (930 заболевших), в республике Коми – 58 (208 человек), а в Санкт-Петербурге - 35 (408 заболевших).
Число умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 18 человек. За весь период наблюдения зафиксировано 94 летальных исхода. Ранее «Медуза» подсчитала, что с учетом новых случаев число умерших выросло до 101 человека.