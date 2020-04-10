Сергей Собянин пригрозил нарушителям режима самоизоляции «жесткими» мерами
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «жесткие» меры в отношении нарушителей режима самоизоляции, которые передвигаются по городу на личном транспорте. Рейд по выявлению нарушителей карантина начнется с 10 апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «жесткие» меры в отношении нарушителей режима самоизоляции, которые передвигаются по городу на личном транспорте. Рейд по выявлению нарушителей карантина начнется с 10 апреля.
«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть», - предупредил мэр Москвы, слова которого приводит РИА Новости.
Сергей Собянин пояснил, что наказывать будут тех граждан, которым было выдано предписание находиться на самоизоляции и не покидать место жительства в течение 14 суток. Речь идет о тех, кто вернулся из других стран, непосредственно заразившихся коронавирусом, их близких родственников и контактировавших с ними людей.
«Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», - заявил градоначальник.
Штрафы за нарушение карантина по предписанию составляют 15-40 тысяч рублей для физических лиц.