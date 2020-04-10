Сергей Собянин накануне Пасхи закрыл все московские кладбища для посещения
Мэр Москвы в рамках борьбы с распространениям коронавируса закрыл для посещения все городские кладбища. Теперь посетить кладбища можно только для проведения похорон и оформления ритуальных услуг
Фото: mosritual.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках борьбы с распространениям коронавируса закрыл для посещения все городские кладбища. В соответствии с его указом, посетить кладбища можно только для проведения похорон и оформления ритуальных услуг.
Данное ограничение действует до 30 марта.
Сергей Собянин объяснил свое решение тем, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу москвичи захотят посетить кладбища даже вопреки режиму всеобщей изоляции. Чтобы жители столицы не подвергали себя риску заразиться, власти решили закрыть кладбища.
В свою очередь Мосгортранс объявил об отмене специальных маршрутов, которые каждый год запускают на время пасхальных праздников до кладбищ Москвы и Московской области.