09 апреля 14:21
В московском бизнес-центре прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв. Согласно предварительным данным, взрыв прогремел на восьмом этаже здания. На этом этаже располагается бойлерная
В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв. Согласно предварительным данным, взрыв прогремел на восьмом этаже здания. На этом этаже располагается бойлерная.
Взрыв привел к возгоранию, которое было оперативно ликвидировано.
Напротив бизнес-центра находится здание посольства Словакии в России.
«Вести.ру» сообщают, что в результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе один ребенок.