Депутаты предложили разработать механизм заморозки цен на продукты питания
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили премьер-министру Михаилу Мишустину «разработать и реализовать» механизм ограничения роста цен на продукты питания
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили премьер-министру Михаилу Мишустину «разработать и реализовать» механизм ограничения роста цен на продукты питания.
Глава фракции Сергей Неверов пояснил, что «Единая Россия» предлагает принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары, или отдельные группы, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств.
Депутат отметил, что на фоне пандемии коронавируса дефицита продуктов питания нет, однако есть резкий рост цен на лимоны, имбирь и чеснок, которые повышают иммунитет и помогают бороться с вирусами. Операторы продуктовой розницы обосновывают повышение цен действиями поставщиков, при этом известно, что производители свои цены так сильно не поднимали, отметил Неверов.
«Получается, что это результат действий недобросовестных посредников», - отметил Сергей Неверов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о проведении проверки по факту повышения цен на имбирь, лимоны и чеснок, которые выросли в несколько раз.