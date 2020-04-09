Власти Хабаровска приняли решение о досрочном завершении учебного года в школах
Ранее Минпросвещения России рекомендовала региональным властям досрочно завершить учебный год для учащихся 1-8 классов в связи с пандемией коронавируса
Власти Хабаровска с учетом рекомендации Министерства просвещения РФ отправят учащихся 1-8 классов школ на досрочные каникулы в связи с распространением коронавируса. Младшеклассники уйдут на каникулы уже с 13 апреля.
Учащиеся 4-6 классов следующую неделю доучатся в дистанционном режиме, затем заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на каникулы с 20 апреля. Учащиеся 7-х классов завершат учебный год 26 апреля, а восьмиклассники - 14 мая.
Учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение. Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ, а ЕГЭ для выпускников начнутся 8 июня.
«Если нам не поступит иных рекомендаций от вышестоящих инстанций, будем работать по такому распорядку», - сообщила вице-мэр Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина.
Ранее Минпросвещения России рекомендовала региональным властям досрочно завершить учебный год для учащихся 1-8 классов в связи с пандемией коронавируса.