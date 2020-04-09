Ученые нашли «волшебную таблетку» от коронавируса COVID-19
Группа австралийских ученых из Королевской больницы Мельбурна и университета Мораша обнаружила препарат, который эффективно и быстро подавляет коронавирус COVID-2019. Это противопаразитарный препарат «Ивермектин»
Группа австралийских ученых из Королевской больницы Мельбурна и университета Мораша обнаружила препарат, который эффективно и быстро подавляет коронавирус COVID-2019. Это противопаразитарный препарат «Ивермектин», за открытие которого в 2015 году была присуждена Нобелевская премия.
«Ивермектин» применяется для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. Теперь выяснилось, что это лекарство может за двое суток с начала применения подавлять коронавирус.
Лабораторные испытания показали, что «Ивермектин» останавливает рост вируса COVID-19 в клетках. Благодаря не токсичной одной дозе препарата концентрация вирусов в клетках через 48 часов снижается более чем на 99%, а спустя 48 часов эффект увеличивается до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных клетках по сравнению с контрольными образцами.
Влияние «Ивермектина» на коронавирус COVID-19 пока исследовано только в пробирке. Сейчас ученым должны подтвердить эффективность лекарства от коронавируса в ходе клинических испытаний.
Если все получится с испытаниями, то это очень похоже на „волшебную“ таблетку. Интересно, что этот препарат имеет и противомалярийный эффект, как и хлорохин, который применяют для лечения COVID-19», - прокомментировала результат испытаний доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, слова которой приводит РИА Новости.