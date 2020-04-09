09 апреля 10:49
Госдума предложила запретить распределение общедомовых долгов за ЖКХ между всеми собственниками
Авторы инициативы отметили, что управляющие компании и операторы коммунальных услуг, взыскивая задолженность за общедомовые нужды, просто распределяют долги на всех плательщиков
Депутаты Госдумы предложили законодательно запретить управляющим компаниям перераспределять на всех собственников жилья в многоквартирном доме задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на общедомовые нужды, сообщает «Парламентская газета».
Авторы инициативы отметили, что сейчас управляющие компании и операторы коммунальных услуг, взыскивая задолженность за общедомовые нужды, часто просто распределяют долги на всех плательщиков. Такой подход нарушает принцип социальной справедливости.
В этой связи член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Шрейдер («Единая Россия») предложил законодательно запретить такую «традицию».