Почти четверть российских граждан лишились дохода из-за карантинных мер
Четверть российских граждан (24%) полностью лишились дохода из-за ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением коронавируса
Четверть российских граждан (24%) полностью лишились дохода из-за ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Согласно результатам опроса, проведенного институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, только 22% респондентов сохранили свои доходы на прежнем уровне после введения режима изоляции, который подразумевает запрет выходить на работу, кроме исключительных случаев. 24% респондентов сообщили, что лишились дохода полностью, а у 32% россиян доход сильно упал.
Среди тех россиян, чьи доходы не изменились из-за введения карантинных мер - 39% государственных служащих, 31% работников бюджетных организаций и всего 18% сотрудников коммерческих компаний.
Напомним, что российские власти из-за пандемии коронавируса объявили нерабочим весь апрель и ввели режим всеобщей изоляции. При этом глава государства Владимир Путин заявил, что работодатели должны выплатить своим сотрудникам зарплату за нерабочий месяц.