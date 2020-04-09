Минпросвещения рекомендовало досрочно завершить учебный год для учеников 1-8 классов
Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу изменить сроки обучения для учащихся школ
Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу изменить сроки обучения для учащихся школ.
В частности, ведомство предлагает досрочно завершить учебный год для учеников 1-8 классов по результатам завершенных четвертей или триместров. Администрации школ могут по своему усмотрению перенести часть учебной программы на следующий год.
При этом сокращать учебный год для учащихся 9-11 классов не рекомендуется, так как экзамены для них были перенесены на более поздний срок. В Минпросвещения отметили, что экзамены должны пройти в очном режиме.
Напомним, что с 23 марта по 12 апреля во всех российских школах были объявлены каникулы в связи с распространением коронавируса. В некоторых учебных заведениях было организовано дистанционное обучение.