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09 апреля 00:03

«Аэрофлот» закрыл возможность оформить возврат денег за аннулированные билеты

Авиакомпания технически закрыла возможность оформить возврат денег за билеты, которые были аннулированы из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ

«Аэрофлот» закрыл возможность оформить возврат денег за аннулированные билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» технически закрыла возможность для своих клиентов оформить возврат денег за билеты, которые были аннулированы из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что система «Аэрофлота» не дает сделать ни добровольный, ни вынужденный возврат. При этом еще на прошлой неделе пассажиры могли оформить возврат денег. В АТОР также сообщили, что турагенты оформляли возврат билетов из своих средств, а затем получали деньги от «Аэрофлота».

В авиакомпании пока не прокомментировали отмену возможности оформить возврат денег за билеты, а в АТОР предполагают, что перевозчик будет возвращать пассажирам не деньги, а ваучеры на будущие перелеты.

«Победа», который входит в группу «Аэрофлот», возвращает своим пассажирам деньги на счета в личном кабинете, которые можно потратить на покупку новых билетов. Если клиенты не конвертируют деньги с личного счета в билеты до 1 июля 2021 года, то тогда уже эти средства направят на банковские счета.

Авиакомпания S7 возвращает за аннулированные билеты деньги, но если клиент соглашается на ваучер, то ему дополнительно начисляют 10% от стоимости билета. «Уральские авиалинии» предлагают своим пассажирам ваучер на любой перелет в течение трех лет.

Эксперты отметили, что авиакомпании вынуждены предоставлять своим клиентам ваучеры вместо реальных денег, поскольку на возврат в полном объеме у них просто не хватит средств.

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