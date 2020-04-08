Президент пообещал врачам дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами
Владимир Путин в рамках совещания с губернаторами озвучил новые меры поддержки предпринимателей и физических лиц в связи с пандемией коронавируса
Президент Владимир Путин в рамках совещания с губернаторами озвучил новые меры поддержки предпринимателей и физических лиц в связи с пандемией коронавируса. Потери бизнеса глава государства оценил как «достаточно серьезные», но помощь в первую очередь получат те, кто сохраняет рабочие места.
Правительству и Центробанку поручено в течение пяти дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат сотрудников. Со своей стороны Владимир Путин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку на полгода по страховым платежам в социальные фонды. Задолженности малого и среднего бизнеса будут реструктуризированы.
Гражданам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса и обратившимся в службу занятости после 1 марта, в течение ближайших трех месяцев будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ (примерно 12 тысяч рублей).
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получат выплаты и пособия без предоставления справок. Семьи с детьми, в которых родители потеряли работу, к пособию по безработице получат дополнительно по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.
Кроме того, президент пообещал расширить условия для кредитных каникул.
Медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом, будут назначены дополнительные выплаты. Врачам выплатят по 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей, младшему - 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи - 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорой помощи - 25 тысяч рублей.