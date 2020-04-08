Минздрав рекомендовал россиянам отказаться от походов к врачам, если нет угрозы жизни
Министерство здравоохранения России рекомендовало гражданам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью как амбулаторной, так и стационарной, в связи с пандемией коронавируса
Министерство здравоохранения России рекомендовало гражданам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью как амбулаторной, так и стационарной, в связи с пандемией коронавируса.
В ведомстве заявили, что сейчас все силы направлены на оказание медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией. В этой связи было принято решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи.
Если нет угрозы жизни и здоровью пациента, а также в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав рекомендует гражданам перенести сроки обращения к врачам.
Экстренную медицинскую помощь в ведомстве обещали оказывать в полном объеме и без промедления.
Медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии должна оказываться в полном объеме.