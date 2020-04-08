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08 апреля 13:54

Сеть магазинов «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам маски для снорклинга

Сеть магазинов спорттоваров «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам 6 тысяч масок для снорклинга, которые можно использовать для защиты от коронавируса

Сеть магазинов «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам маски для снорклинга
Фото: profashion.ru

Сеть магазинов спорттоваров «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам 6 тысяч масок для снорклинга, которые можно использовать для защиты от коронавируса. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя торговой сети.

В каталоге товаров «Декатлон» есть маски Easybreath за 1999 рублей, помогающие дышать при неглубоководном подводном плавании. Там же указывается, что сейчас этот товар недоступен к продаже, поскольку сеть готова передать маски в медицинские учреждения в качестве помощи.

Неделю назад маски для снорклинга вышли на первое место по продажам в интернет-магазине. Кроме того, в «Декатлон» поступили запросы на них от нескольких московских больниц. В итоге руководство компании приняло решение передать все оставшиеся на складе маски российским медикам. Часть масок уже передана в Ильинскую больницу и в больницу в Коммунарке.

Ранее европейские представительства «Декатлон» передали по 30 тысяч таких масок врачам в Испании и Франции и еще 10 тысяч в Италии. Маски для снорклинга медики используют в качестве защитного респиратора - для этого для масок на 3D принтере печатают специальные фильтры. В свою очередь итальянская компания Isinnova разработала клапан, позволяющий подключать маску как респиратор к аппарату ИВЛ. Файл для печати клапана выложен в открытый доступ.

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