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08 апреля 12:59

Журналист Максим Шевченко назвал «показухой» борьбу российских властей с коронавирусом

Ранее он пожаловался в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на бездействие столичных врачей и невозможность узнать результаты теста на коронавирус

Журналист Максим Шевченко назвал «показухой» борьбу российских властей с коронавирусом

Журналист Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией после того, как сдал тест на коронавирус COVID-19. Ранее он пожаловался в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на бездействие столичных врачей и невозможность узнать результаты теста на коронавирус.

Максим Шевченко рассказал, что в течение 10 дней у него держалась температура 38-39, поэтому он позвонил на «горячую линию» по коронавирусу. Медики стали отговаривать его от сдачи теста, настаивая на том, что у него симптомы ОРВИ. Участковый врач осмотрел журналиста и поставил диагноз ОРЗ. Однако на пятый день температура не спадала, поэтому медики все же взяли у него тест на коронавирус. При этом результаты анализа Шевченко никто не сообщил.

Тогда журналист решил обратиться в платную клинику, где ему сделали биохимический анализ крови и компьютерную томографию, обнаружив проблему с легкими.

«Мне сказали, что двусторонняя пневмония. Если бы я сам не проявил эти усилия, то эта вся хваленая "операция по защите отечества" от пандемии, меня бы привела в могилу. Это все показуха!», - заявил журналист.

Сейчас Максим Шевченко находится в больнице, но так и не узнал результаты теста на коронавирус.

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