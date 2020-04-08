Журналист Максим Шевченко назвал «показухой» борьбу российских властей с коронавирусом
Ранее он пожаловался в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на бездействие столичных врачей и невозможность узнать результаты теста на коронавирус
Журналист Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией после того, как сдал тест на коронавирус COVID-19. Ранее он пожаловался в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на бездействие столичных врачей и невозможность узнать результаты теста на коронавирус.
Максим Шевченко рассказал, что в течение 10 дней у него держалась температура 38-39, поэтому он позвонил на «горячую линию» по коронавирусу. Медики стали отговаривать его от сдачи теста, настаивая на том, что у него симптомы ОРВИ. Участковый врач осмотрел журналиста и поставил диагноз ОРЗ. Однако на пятый день температура не спадала, поэтому медики все же взяли у него тест на коронавирус. При этом результаты анализа Шевченко никто не сообщил.
Тогда журналист решил обратиться в платную клинику, где ему сделали биохимический анализ крови и компьютерную томографию, обнаружив проблему с легкими.
«Мне сказали, что двусторонняя пневмония. Если бы я сам не проявил эти усилия, то эта вся хваленая "операция по защите отечества" от пандемии, меня бы привела в могилу. Это все показуха!», - заявил журналист.
Сейчас Максим Шевченко находится в больнице, но так и не узнал результаты теста на коронавирус.