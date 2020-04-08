Застрявшим за границей россиянам придется заплатить государству за эвакуацию
В Министерстве транспорта пояснили, что бесплатный вывоз предусмотрен только для граждан, которые имеют на руках неиспользованные билеты российских авиакомпаний. Остальным придется заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе
Российским гражданам, которые застряли в разных странах из-за пандемии коронавируса, придется заплатить за эвакуацию на родину. В Министерстве транспорта пояснили, что бесплатный вывоз предусмотрен только для граждан, которые имеют на руках неиспользованные билеты российских авиакомпаний. Россиянам, которые купили билет у иностранного перевозчика и не смогли улететь в связи с закрытием границ, придется заплатить государству за эвакуацию.
«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей», - говорится в заявлении Минтранса.
В ведомстве также рекомендовали пассажирам решать вопрос с иностранными перевозчиками о возврате денег за неиспользованные билеты в частном порядке или обращаться в суд.
Также уточняется, что на вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года, но все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. В списках Минкомсвязи РФ сейчас около 25,8 тысяч россиян, которые хотят вернуться домой, сообщает Znak.com.
Власти также призвали россиян следить за информацией и вовремя являться на вывозные рейсы. В случае неявки «ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок».
В ближайшие дни власти планируют вывезти российских граждан из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории. Возвращать россиян домой будут по квотам – 500 человек в сутки в Москву и 200 человек в регионы.