08 апреля 11:24
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 8672 человек
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 по данным на 8 апреля увеличилось до 8672 человек. За последние сутки специалисты выявили 1175 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением вируса
Фото: mosday.ru
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 по данным на 8 апреля увеличилось до 8672 человек. За последние сутки специалисты выявили 1175 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением вируса.
За прошедшие сутки скончались пятеро пациентов. За весь период наблюдения зафиксировано 63 летальных исхода.
В Москве число заразившихся увеличилось на 660 человек. Общее число инфицированных в столице составило 5841 человек. В Московской области число заболевших выросло до 549 человек (+95). В Санкт-Петербурге общее число инфицированных сейчас составляет 329 человек.