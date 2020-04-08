У Дмитрия Медведева нашли записанный на офшор секретный остров для рыбалки
Журналисты нашли у бывшего премьер-министра, а сейчас замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, секретный остров в 70 километрах от Астрахани с огромным дачным комплексом
Журналисты нашли у бывшего премьер-министра, а сейчас замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, секретный остров в 70 километрах от Астрахани с огромным дачным комплексом. Там высокопоставленный чиновник любит отдыхать и рыбачить вдали от любопытных глаз, сообщает «Проект».
Резиденция располагается около села Гандурино, в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области среди мелководных заливов в окружении лотосовых полей. Площадь искусственного острова под названием Гористый составляет 27 га. Ранее там находилась туристическая база «Лотос», однако сейчас отдыхать простым гражданам в этом месте нельзя.
В начале 2010-х годов на острове Гористый началось активное строительство, после чего там появились новые гостевые дома, вертолетная площадка, главный дом, ресторанный комплекс, причал и бассейн.
«Проект» выяснил, что остров Гористый принадлежит офшору, который через цепочку компаний связан с российским миллиардером Алишером Усмановым. Компанией «Лотос Проект», которой передан в пользование секретный остров, руководит депутат астраханской думы Владимир Ланцман («Единая Россия»).
Константин Петрусенко, участвоваший в строительстве дачи, рассказал, что куратором стройки был бывший одноклассник Дмитрия Медведева, президент Федерации гребли России Евгений Архипов, а все документы подписывала Светлана Медведева. Супруга экс-премьера также выбирала материалы для отделки. При этом на острове все делалось под Медведева, а рабочие должны были приспособить инфраструктуру под его рост.
Строительством дачи занимались красноярская фирма «Успех» и НПО «Мостовик» из Омска. Петрусенко сообщил, что из-за банкротства «Мостовика» он так и не получил зарплату. Мужчина рассказал, что в 2018 году, когда он стал требовать плату за свою работу, неизвестные сожгли его производственный цех.
По словам Петрусенко, на астраханской даче Дмитрия Медведева есть кухня «семи народов мира» с полным набором техники, кинотеатр 5d, а все предметы интерьера и техника произведены в Италии, Испании и Франции. Одни только держатели для туалетной бумаги обошлись в 5 тысяч рублей каждый.
В последний раз Дмитрия Медведев приезжал на остров осенью 2019 года. Даты, названные местными рыбаками, совпадают с официальным визитом тогдашнего премьера в Астрахань. Глава правительства заодно посетил Всероссийский театральный марафон и провел совещание по развитию водохозяйственного комплекса на Волге.