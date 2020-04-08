08 апреля 08:00
Антимонопольная служба предложила повысить стоимость газа для населения
Федеральная антимонопольная служба России предложила с 1 июля повысить оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности. Подорожание может составить 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля повысить оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности. Подорожание может составить 3%, сообщает ТАСС.
ФАС подготовила проект приказа об утверждении с 1 июля 2020 года оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу. В приложении говорится о повышении цен на «голубое топливо» в среднем на 3%.
Летом 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цена на газ для населения и промышленных потребителей на 1,4%. В 2018 году цены на газ были проиндексированы на 3,4%.