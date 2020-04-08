Полиция накрыла «подпольный Центробанк», печатавший фальшивые деньги высокого качества
В МВД сообщили, что злоумышленники изготовили и сбыли фальшивые банкноты на сумму в один миллиард рублей. Поддельные банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала»
В Нижегородской области сотрудники полиции обнаружили подпольное производство поддельных денежных купюр высокого качества. В МВД сообщили, что злоумышленники изготовили и сбыли фальшивые банкноты на сумму в один миллиард рублей. Поддельные банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», которые регулярно блокируются Роскомнадзором.
Первые фальшивые купюры высокого качества были обнаружены в Татарстане в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что в схеме производства и реализации фальшивок участвовало несколько десятков человек, которые не были знакомы друг с другом. Установить личности организаторов производства и сбыта силовикам удалось только в 2020 году.
«КоммерсантЪ» сообщает, что организаторами производства поддельных купюр являются трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. Во время обысков у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов.
Также в рамках этого дела были задержаны 25-летняя москвичка Юлия Исаева и житель подмосковной Балашихи Александр Порхунов, который создавал интернет-магазины на площадке Hydra по продаже фальшивых купюр.