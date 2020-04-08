В Карелии малоимущим семьям с детьми выдали паек из шести картофелин и двух сосисок
В Карелии малоимущим семьям и родителям детей с инвалидностью выдали продовольственные пайки, которые состояли из шести картофелин, двух сосисок и пакета муки
В Карелии малоимущим семьям и родителям детей с инвалидностью выдали продовольственные пайки, которые состояли из шести картофелин, двух сосисок и пакета муки.
Жители города Питкяранты рассказали, что их пайки были дополнены полкило сахара и куском маргарина. «Это все. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов», - сообщили получатели продовольственной помощи в соцсети «ВКонтакте».
Глава Минобразования Карелии Роман Голубев заявил, что такое паек не соответствует перечню, направленному в школы региона. В реальный продуктовый набор для детей должны входить консервы, крупа, макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты.
Министр заверил, что власти проведут разбирательство по данному вопросу. Выдача продуктовых наборов была временно приостановлена.
Продуктовые наборы положены школьникам, которые из-за режима всеобщей изоляции были переведены на домашнее обучение.