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08 апреля 00:24

Владимир Путин обсудит с экспертами вопрос о сокращении количества нерабочих дней

Президент попросил экспертов высказать свое мнение по поводу сокращения количества выходных дней, которые были объявлены в рамках борьбы с распространением коронавируса

Владимир Путин обсудит с экспертами вопрос о сокращении количества нерабочих дней

Президент Владимир Путин попросил экспертов высказать свое мнение по поводу сокращения количества выходных дней, которые были объявлены в рамках борьбы с распространением коронавируса. Сам глава государства заявил, что не против сокращения нерабочего месяца, если позволят обстоятельства.

Во время совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом Владимир Путин поинтересовался у других участников мероприятия, возможно ли сократить количество нерабочих дней, когда многие предприятия приостановили свою работу. Глава государства также попросил участников совещания дать прогнозы на ближайшее будущее, сообщает РИА Новости.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что этот вопрос стоит обсудить через неделю, когда в стране пройдет инкубационный период после разобщении. «Тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», - заявил Кутырева.

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