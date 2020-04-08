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Москва
08 апреля 00:18

Мэрия Москвы закупит бордюры на 3,2 млрд рублей у фирмы доверенного лица Собянина и Путина

Мэрия Москвы заключила еще один крупный госконтракт в рамках благоустройства города. Столичные власти закупят бетонные бордюры на 3,2 млрд рублей у единственного поставщика. При этом объемы закупаемого материала в документах не указаны

Мэрия Москвы закупит бордюры на 3,2 млрд рублей у фирмы доверенного лица Собянина и Путина
Фото: Новые известия

Мэрия Москвы заключила еще один крупный госконтракт в рамках благоустройства города. Столичные власти закупят бетонные бордюры на 3,2 млрд рублей у единственного поставщика. При этом объемы закупаемого материала в документах не указаны.

Победителем тендера на 3,2 млрд рублей стал «Бетонный завод № 222», который в последний раз участвовал в государственных аукционах в 2013 году. Это предприятие было единственным участником тендера, а контракт был подписан по начальной цене без снижения, сообщает «Медуза».

«Бетонный завод № 222» входит в группу компаний «Крост», которая принадлежит Алексею Добашину. Во время мэрских выборов 2018 года в Москве Добашин был доверенным лицом Сергея Собянина, а на выборах президента России – доверенным лицом Владимира Путина. С 2015 года единственным владельцем компании «Бетонный завод № 222» является Юлия Шевченко, а ранее фирмой владел Алексей Добашин.

С 2017 году крупнейшим поставщиком бетонной плитки для благоустройства Москвы была компания «Бекам», которая, судя по маркировке на упаковках плитки, связана с фабрикой «Готика», входящей в ГК «Крост». Несколько лет «Бекам» не участвовала в госзакупках, но в марте 2020 года снова получила контракт от мэрии Москвы на 5,4 млн рублей на поставку бордюров с ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО». Этот контракт также был проведен как закупка у единственного поставщика.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Москвы на фоне пандемии коронавируса разместила несколько госзакупок в рамках благоустройства города на 17 млрд рублей. Почти во всех тендерах речь идет о замене плитки, асфальта и бордюров, которые еще находятся в хорошем состоянии.

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