«Роскосмос» обвинил Дональда Трампа в пытке захвата космического пространства
Ранее Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американцы должны «иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве...»
Указ президента США Дональда Трампа в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных тел служит попыткой захвата космического пространства. С таким заявлением выступил глава «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Заместитель главы государственной корпорации заявил, что агрессивные планы США по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество. «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, - все помнят, что из этого вышло», - добавил Сергей Савельев, слова которого приводит РБК.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американцы должны «иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством». США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не общественным достоянием.
Помимо этого Америка не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году. Эта резолюция предполагает, что исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.