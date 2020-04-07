07 апреля 15:02
Правительство запретило ввоз в Россию дешевого бензина
Российское правительство на фоне падения цен на нефть решило запретить импорт в страну нефтепродуктов. Такое решение было принято для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина на внутренний рынок
Фото: u-f.ru
Российское правительство на фоне падения цен на нефть решило запретить импорт в страну нефтепродуктов. Такое решение было принято для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщил РБК один из участников топливного рынка.
С предложением запретить импорт в Россию дешевых нефтепродуктов выступило Минэнерго. Ппрофильный вице-премьер Юрий Борисов данную инициативу поддержал.
Соответствующий запрет будет введен в ближайшее время, однако сначала правительство объявит компаниям о своем решении.
Участники рынка говорят, что это временная мера, и рассчитана она до сентября. По прогнозам Минэнерго низкие цены на сырье будут держаться до начала осени.