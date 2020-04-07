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07 апреля 14:54

Илья Яшин обратился к мэру Москвы из-за бюджетных трат на переукладку плитки в разгар пандемии коронавируса

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин обратился к мэру города Сергею Собянину по поводу начатых ремонтных работ на Чистых прудах. Сейчас рабочие меняют там тротуарную плитку, которая была уложена прошлой весной

Илья Яшин обратился к мэру Москвы из-за бюджетных трат на переукладку плитки в разгар пандемии коронавируса
Фото: Facebook/Илья Яшин

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин обратился к мэру города Сергею Собянину по поводу начатых ремонтных работ на Чистых прудах. Сейчас рабочие меняют там тротуарную плитку, которая была уложена прошлой весной и находится в хорошем состоянии. Напомним, что в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мэрия Москвы собирается потратить 17 млрд рублей на благоустройство.

Илья Яшин в своем обращении отметил, что из-за распространения коронавируса люди сидят по домам, многие остались без работы, а деньги у людей заканчиваются. «Вроде бы самое время помочь гражданам? Но нет: вы объяснили, что не имеет мэрия такой возможности. Сказали, что бюджет может треснуть. У меня вопрос: а не треснет ли физиономия у вашего заместителя по ЖКХ Петра Бирюкова?», - интересуется глава Красносельского района.

Политик напомнил, что год назад опубликовал видео, снятое у метро Чистые пруды, на котором было видно, как «поплыла» плитка. Проблему заметили и в мэрии, в результате чего плитка была приведена в нормальное состояние. Но в апреле 2020 года эту площадку перекопали снова и в очередной раз начали менять недавно уложенную дорогую плитку.

«Надо признать, придумано неплохо. Указом мэра отправить всех в самоизоляцию, чтобы люди сидели по домам под страхом штрафов и арестов. А Бирюков в это время спокойно будет решать свои делишки, перекладывая плитку на одном и том же месте по несколько раз в год и распухая от безумных денег. (…) Как же так получается, господин мэр? Может быть, у вас бюджет потому и трещит, что среди ваших замов завелась жирная крыса, которые этот самый бюджет с аппетитом пожирает? Причем живет эта крыса не в норке, а огромном пентхаусе на Цветном стоимостью 1,5 миллиарда рублей», - пишет Илья Яшин в своем Facebook.

Муниципальный депутат также высказал мнение, что Сергей Собянин, похоже, сам участвует во всем этом «пире во время чумы, имея свой жирный кусок от коррупционного пирога».

В конце своего обращения Илья Яшин пишет, что направил запрос в прокуратуру по факту переукладки новой плитки в районе Чистых прудов.

Ранее уже сообщалось, что во время пандемии коронавируса структуры мэрии Москвы разместили на портале госзакупок несколько тендеров на благоустройство общей стоимостью 17,3 млрд рублей. практически все тендеры касаются замены плитки, асфальта и бордюров, которые еще находятся в приличном состоянии.

Одновременно с этим Сергей Собянин отказался оказывать финансовую поддержку жителям города, которые из-за режима самоизоляции вынуждены сидеть дома, теряют работу и средства к существованию. Свое решение мэр Москвы объяснил, что из-за выплат «бюджет треснет».

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