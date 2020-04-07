Известный физик Мишик Казарян и его супруга скончались от коронавируса
Известный физик Мишик Казарян и его супруга, врач-гинеколог Арпик Асратян скончались в медицинском центре «Новомосковский». У женщины был выявлен COVID-19, а у профессора было подозрение на коронавирус
Известный физик Мишик Казарян и его супруга, врач-гинеколог Арпик Асратян скончались в медицинском центре «Новомосковский». У женщины был выявлен COVID-19, а у профессора было подозрение на коронавирус, сообщает «Московский комсомолец».
Супруги Казаряк были госпитализированы в «Новомосковский» середине марта. При этом сообщается, что контактов с больными коронавирусом они не имели, а за границу не выезжали.
26 марта по дороге в Коммунарку скончалась Арпик Асратян, которую везли из другой больницы. Через две недели скончался Мишик Казарян, у которого развилась двусторонняя пневмония.
Мишик Казарян работал в физическом институте им. Лебедева. Он является обладателем государственной премии СССР за создание самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра.