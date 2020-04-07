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07 апреля 11:45

Известный физик Мишик Казарян и его супруга скончались от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян и его супруга, врач-гинеколог Арпик Асратян скончались в медицинском центре «Новомосковский». У женщины был выявлен COVID-19, а у профессора было подозрение на коронавирус

Известный физик Мишик Казарян и его супруга скончались от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян и его супруга, врач-гинеколог Арпик Асратян скончались в медицинском центре «Новомосковский». У женщины был выявлен COVID-19, а у профессора было подозрение на коронавирус, сообщает «Московский комсомолец».

Супруги Казаряк были госпитализированы в «Новомосковский» середине марта. При этом сообщается, что контактов с больными коронавирусом они не имели, а за границу не выезжали.

26 марта по дороге в Коммунарку скончалась Арпик Асратян, которую везли из другой больницы. Через две недели скончался Мишик Казарян, у которого развилась двусторонняя пневмония.

Мишик Казарян работал в физическом институте им. Лебедева. Он является обладателем государственной премии СССР за создание самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра.

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