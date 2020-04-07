07 апреля 11:31
Ученый год в российских школах продлят до 8 июня из-за пандемии коронавируса
В России учебный год для учеников 11-х классов могут продлить до 8 июня в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что с 23 марта все школьники находятся на каникулах из-за эпидемии
Фото: riac34.ru
В России учебный год для учеников 11-х классов могут продлить до 8 июня в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что с 23 марта все школьники находятся на каникулах из-за эпидемии.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что для выпускников учебный год продлят до 8 июня, после чего они начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Чиновник заявил, что отменять экзамены для 11-классников не планируется.
Ранее власти передвинули сроки сдачи ЕГЭ на более поздний срок. 8 июня состоится первый экзамен по географии, литературе и информатике. 26 и 29 июня выпускники должны сдать вторую часть экзамена по иностранным языкам. Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены на 1–11 июля.